Москва, 4 июня, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Передача Украине установок реактивных система залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь. Об этом заявил 4 июня в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя такое намерение США и Великобритании.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь», — подчеркнул Сергей Лавров.

Он предположил, что эти действия увеличат количество погибших на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров также заявил о том, что продолжать переговоры России и Украины запретил Запад.