Донецк, , 22:22 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 мирных жителей. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ U.S. Army Europe

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Донецке число раненых возросло до 10 человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка из БМ-21 «Град».