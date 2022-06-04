Стокгольм, 4 июня, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли 4 июня обсудил с властями Швеции вопросы вступления страны в НАТО и ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, сообщает ТАСС.

Стокгольм. Швеция

Встреча состоялась в Стокгольме. В ней приняли участие премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, министр обороны Петер Хультквист и командующий вооружёнными силами страны генерал Микаэль Биден.

«Они обсудили вопросы европейской безопасности в свете продолжающегося вторжения России на Украину, а также прочное и крепкое партнерство в сфере безопасности США и Швеции. Председатель [КНШ] подчеркнул твердую поддержку заявки Швеции на членство в НАТО, отметив, что вступление Швеции в альянс укрепит безопасность США и евро-атлантическую безопасность», — говорится в заявлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Марк Милли побывал в Хельсинки, где встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Обсуждалась также ситуацию на Украине и заявка о вступлении Финляндии в альянс НАТО.