Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Семья 24-летней Анны Каличавы, убитой своим мужем в Польше, просит помощи в переезде её детей в Грузию, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нож Maarten Van Damme

Мать убитой говорит, что дети в настоящее время находятся в польском детском доме и их нельзя привезти.

«Детей забрали в детский дом, и я не оставлю их там. Мне не нужно ничьё согласие, чтобы привезти сюда своих внуков. Она рассказала мне всё, поэтому я забронировала билет, для того, чтобы привезти свю дочь сюда, но я не смогла привезти её живой», — сказала мать убитой.

Тело женщины, убитой в Польше, сегодня будет доставлено в Грузию. Она была матерью троих детей. Муж женщины нанёс ей смертельные ранения ножом на глазах у несовершеннолетних детей, а затем поджег квартиру, чтобы замести следы. Очевидцем преступления был брат погибшей. Обвиняемый заключён под стражу.