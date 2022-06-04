Манчестер, Великобритания, 4 июня, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 25-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дин Хендерсон согласовал условия контракта с «Ньюкаслом». Об этом 4 июня сообщило издание 90min.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, «сороки» готовы предложить «красным дьяволам» 23 миллиона евро за трансфер вратаря.

В прошедшем сезоне Дин Хендерсон принял участие лишь в трех матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.

Текущее соглашение Дина Хендерсона с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость английского голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.