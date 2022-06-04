Москва, 4 июня 2022, 22:10 — REGNUM Представители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и спецслужб Англии уже около десяти лет работают на Украине. Об этом заявил 4 июня в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Он подчеркнул, что из Украины таким образом делали плацдарм для сдерживания России и создания угроз для неё.
Как сообщало ИА REGNUM, продолжать переговоры России и Украины запретил Запад, также заявил глава МИД России Сергей Лавров.