Москва, , 22:10 — REGNUM Представители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и спецслужб Англии уже около десяти лет работают на Украине. Об этом заявил 4 июня в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет 10 они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют», — уверен Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что из Украины таким образом делали плацдарм для сдерживания России и создания угроз для неё.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжать переговоры России и Украины запретил Запад, также заявил глава МИД России Сергей Лавров.