На Украине уже много лет работают сотни сотрудников ЦРУ — Лавров
Москва, 4 июня, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Представители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и спецслужб Англии уже около десяти лет работают на Украине. Об этом заявил 4 июня в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
Читайте также: Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с РФ
«Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет 10 они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют», — уверен Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что из Украины таким образом делали плацдарм для сдерживания России и создания угроз для неё.
Как сообщало ИА REGNUM, продолжать переговоры России и Украины запретил Запад, также заявил глава МИД России Сергей Лавров.