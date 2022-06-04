Москва, , 22:09 — REGNUM В Мариуполе были решены с минимальными потерями все задачи на заводе «Азовсталь». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены и с минимальными потерями, — сказал он. — Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь».

По его словам, украинские головорезы из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящиеся на «Азовстали», просто сдались.

Как передавало ИА REGNUM, 31 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в подвалах комбината «Азовсталь» найден фургон с телами украинских военнослужащих.