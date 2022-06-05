Каспи, , 14:33 — REGNUM Высокопоставленный грузинский полицейский, активно препятствоваший исполнению журналистами своей профессиональной деятельности, продолжает работать на своей должности, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинская полиция jb

Несмотря на то, что Георгий Чокури является тем человеком, который применил насилие в отношении представителей СМИ и осуществил вмешательство в журналистскую деятельность, он сохраняет свой пост на чальника полиции Каспи и его полномочия на время расследования не приостановлены.

Полицейский не ответил на вопрос телеканала, был ли он после совершения преступления допрошен в Специальной следственной службе. Он лишь сказал журналистам, чтобы они не были жестокими.

18 февраля полиция злоупотребила своими полномочиями на открытом заседании муниципального собрания Каспи и не позволила журналистам освещать заседание. Представителей СМИ силой вывели с заседания собрания, а их оборудование повредили.