Донецк, , 21:56 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:42 — населенный пункт Пески — город Донецк (Кировский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли город Горловка.