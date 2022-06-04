Белград, , 21:55 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в переговорах о будущем Косова поддержит решение, которое будет приемлемо сербскому народу, сообщают 4 июня СМИ.

«Что касается отношения России к переговорам о будущем Косова, которые продолжаются и должны опираться на резолюцию СБ ООН 1244, то президент Владимир Владимирович Путин многократно и на встречах с президентом Александаром Вучичем, и в своих публичных выступлениях подчеркивал, что мы целиком поддерживаем позицию Сербии. Мы поддержим такое решение, которое будет приемлемо сербскому народу», — сказал глава МИД России в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Напомним, ранее Лавров подчёркивал, что диалог между Белградом и Приштиной должен основываться на Резолюции 1244 СБ ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: заявление премьера Албании о её объединении с Косовом неприемлемо