Москва, 4 июня 2022, 21:53 — REGNUM Вопрос вхождения Украины в НАТО России не касается, завили представители альянса. Об этом рассказал в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Как сообщало ИА REGNUM, у России нет никаких потерь бюджета, так как она увеличивает продажи нефти на альтернативных европейскому рынках, также заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что это топливо не подчиняется политике, так как на него есть спрос.