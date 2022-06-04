Москва, , 21:53 — REGNUM Вопрос вхождения Украины в НАТО России не касается, завили представители альянса. Об этом рассказал в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, у России нет никаких потерь бюджета, так как она увеличивает продажи нефти на альтернативных европейскому рынках, также заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что это топливо не подчиняется политике, так как на него есть спрос.