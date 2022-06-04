Москва, , 21:52 — REGNUM Продолжать переговоры Киеву с Москвой запретил Запад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Сергей Лавров

«Запад не разрешает Украине вести переговоры (с Россией), — сказал Лавров. — Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу».

Однако, добавил глава МИД России, уже через день Запад запретил Киеву продолжать этот процесс.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила на брифинге в Москве, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июня будет принимать участие в заседании совета глав МИД стран ОДКБ, которое пройдет в Ереване.