Лондон, 4 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за 25-летнего французского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, который может покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Об этом 4 июня сообщило издание talkSPORT.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Ранее сообщалось, что в подписании Усмана Дембеле также заинтересована мюнхенская «Бавария». На данный момент «Челси» возглавляет Томас Тухель, работавший ранее с Дембеле во время тренерской деятельности немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 21-м матче испанской Примеры 2021/22, в котором набрал 14 (1+13) очков по системе гол+пас. Также нападающий получил три желтые карточки.

За «Барселону» Дембеле выступает с 25 августа 2017 года после перехода из «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.