Афины , , 21:47 — REGNUM 32-летний экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, выступавший за ПАС из Янины, подписал контракт с «Панатинаикосом». Об этом 4 июня сообщили на официальном сайте греческого клуба.

Юрий Лодыгин Fclmnews.ru

В прошедшем сезоне греческой Суперлиги Юрий Лодыгин принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил двадцать мячей. Одиннадцать встреча голкипер отстоял «на ноль».

Юрий Лодыгин покинул «Зенит» 2 августа 2019 года и перешел в турецкий клуб «Газиантеп» на правах свободного агента. Спустя полгода футболист подписал краткосрочный контракт с тульским «Арсеналом».