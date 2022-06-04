Париж, 4 июня 2022, 21:43 — REGNUM Два пожилых мужчины, преподающие в школах Франции, совершили нападение на бывшего министра образования страны Жан-Мишеля Бланкера. Его облили взбитыми сливками 4 июня, сообщил телеканал Эль-се-и.
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Жан-Мишель Бланкер баллотируется в Национальное собрание страны и связывает нападение с этим фактом. В коммуне Монтражи, преподаватели сначала вступили с ним в спор, а затем напали. Экс-министр образования подал жалобу в прокуратуру, возбуждено дело.
Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы во Франции пройдут в два тура голосования 12 и 19 июня 2022 года.