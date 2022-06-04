Париж, 4 июня, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Два пожилых мужчины, преподающие в школах Франции, совершили нападение на бывшего министра образования страны Жан-Мишеля Бланкера. Его облили взбитыми сливками 4 июня, сообщил телеканал Эль-се-и.

Amélie Tsaag Valren Жан Мишель Бланкер

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Жан-Мишель Бланкер баллотируется в Национальное собрание страны и связывает нападение с этим фактом. В коммуне Монтражи, преподаватели сначала вступили с ним в спор, а затем напали. Экс-министр образования подал жалобу в прокуратуру, возбуждено дело.

«Избирательная кампания — это момент торжества демократии через обмены с гражданами. Здесь, в Монтражи, на встрече с горожанами дела шли хорошо. На меня недавно напали два человека, которые попытались сломать эту атмосферу. Мы такое не приемлем. Да здравствует спокойствие, да здравствует уважение, да здравствует демократия», — написал Бланкер в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы во Франции пройдут в два тура голосования 12 и 19 июня 2022 года.