Подгорица, , 21:43 — REGNUM Сегодня, 4 июня, в Подгорице на стадионе «Под Горицом» сборная Черногории по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Румынии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Черногория: Милан Миятович, Андрия Вукчевич, Игор Вуячич, Жарко Томашевич, Марко Вешович, Марко Янкович, Владимир Йовович, Сеад Хакшабанович, Милош Райкович, Адам Марушич, Стефан Мугоша.

Румыния: Флорин Ницэ, Алин Рациу, Влад Кирикеш, Никушор Банку, Адриан Рус, Юлиан Кристя, Дариус Оларе, Рэзван Марин, Валентин Михайла, Флорин Тэнасе, Андрей Иван.

25-летний нападающий «Университати» Андрей Иван в период с 2017 по 2019 годы выступал за «Краснодар». «Быки» заплатили за трансфер нападающего 3 миллиона евро.