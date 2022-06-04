Москва, , 21:40 — REGNUM У России, которая увеличивает продажи черного золота на альтернативных европейскому рынках, нет никаких потерь бюджета. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Сергей Лавров МИД России

«Нефть, по большому счёту, не подчиняется политике, на нее есть спрос, — сказал Лавров. — Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи».

По его словам, никаких потерь российского бюджета не фиксируется, а наоборот Россия в текущем году увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества заседании, что Запад осознанно подрывает всё, что связано с Россией и с православием.