Болонья, Италия, , 21:39 — REGNUM Сегодня, 4 июня, в Болонье на стадионе «Ренато Долл’Ара» сборная Италии в матче первого тура групповой стадии Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Германии. Стартовый свисток прозучит в 21:45 по московскому времени.

Джанлуиджи Доннарумма Gianluigi Donnarumma

Стартовые составы команд:

Италия (расстановка 4-3-3): Джанлуиджи Доннарумма — Кристиано Бираги, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци — Сандро Тонали, Брайан Кристианте, Давиде Фраттези – Маттео Политано, Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Скамакка.

Германия (расстановка 4-2-3-1): Мануэль Нойер — Тило Керер, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Бенджамин Хенрихс — Йозуа Киммих, Леон Горецка – Лерой Сане, Томас Мюллер, Серж Гнабри – Тимо Вернер.

В последний раз сборные Италии и Германии играли между собой 15 ноября 2016 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился со счетом 0:0.