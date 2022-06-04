Хельсинки, 4 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. 4 июня в Хельсинках на «Олимпийском стадионе» сборная Финляндии по футболу в матче первого тура групповой стадии Лиги Наций УЕФА сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Ailura Миралем Пьянич

Первый мяч под занавес первой половины забил 32-летний центрфорвард «Норвич Сити» Теэму Пукки ударом с пенальти — 0:1. На 90+3-й минуте вышедший на замену Смаил Превляк сравнял счет, замкнув передачу Эдина Джеко — 1:1.

Статистика матча (Финляндия/Босния и Герцеговина)

Удары 12/13

Удары в створ 2/5

Владение 48%/52%

Угловые 5/7

Нарушения 11/13

Составы команд:

Финляндия: Лукаш Градецки, Лео Вяйсянен, Дэниэл О’Шонесси, Роберт Иванов, Николай Алхо, Ере Уронен, Глен Камара, Робин Лод (Маркус Форсс, 78’), Расмус Шуллер (Томас Лам, 61’), Урхо Ниссиля (Роберт Тейлор, 61’), Теэму Пукки (Беньямин Келльман, 78’).

Босния и Герцеговина: Ибрахим Шехич, Деннис Хаджикадунич, Юсуф Гажибегович (Дино Хотич, 67’), Сеад Колашинац, Анел Ахмедходжич, Миралем Пьянич (Амер Гояк, 56’), Амир Хаджиахметович (Смаил Превляк, 83’), Саньин Прчич, Раде Крунич (Лука Менало, 57’), Эдин Джеко, Мирослав Стеванович.