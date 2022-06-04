Ашхабад, 4 июня, 2022, 21:29 — ИА Регнум. По решению президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на продовольственную безопасность страны направят из бюджета 300 млн долларов США. Решение принято в рамках мер по снабжению населения государства продовольствием и с целью создать запас продуктов, сообщило 4 июня Туркменское телевидение.

Kartinki.ru Деньги

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Из этой суммы 150 млн долларов будут направлены предпринимателям для организации собственного производства, вторая половина средств — министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркмении на закупку продуктов.

Предложение поддержать обеспечение продовольственной безопасности озвучил вице-премьер страны по экономике Мухамметгулы Мухаммедов. Меры были одобрены Гурбангулы Бердымухамедовым, он подписал соответствующее постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк планирует выделить 30 млрд на борьбу с кризисом продовольственной безопасности, к которому привело прекращение экспорта большей части зерна из России и с Украины.