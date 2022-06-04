Баку, , 21:27 — REGNUM Иран и Азербайджан подписали соглашение о двойном увеличении своповых (по схеме замещения) поставок газа из Туркмении, сообщает 4 июня информационное агентство IRNA.

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Заключение соглашения состоялось в Баку. »С подписанием соглашения о своповых поставках газа был открыт путь для сотрудничества в других сферах, таких как транспорт, энергетика и торговля», — сказал министр нефти Ирана Джавада Оуджи.

Достигнута договорённость о создании ирано-азербайджанского комитета по изучению совместных месторождений в Каспийском море.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ашхабаде в ноябре 2021 года Иран, Азербайджан и Туркмения заключили трехстороннее соглашение о своповых поставках газа. Ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

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