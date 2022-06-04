Донецк, , 21:21 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:15 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 мин калибром 60 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ясиноватую из БМ-27 «Ураган».