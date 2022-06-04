Минск, 4 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Белоруссии разработают законопроект о легализации параллельного импорта. О таком решении сообщила пресс-службе белорусского правительства 4 июня в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию «параллельного импорта» товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в сообщении.

В правительстве Белоруссии считают, что мера предоставит возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

Власти также подчеркнули, что установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка.