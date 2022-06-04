Анкара, 4 июня, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Для предотвращения глобального продовольственного кризиса Акара прилагает максимум усилий. Об этом заявил Anadolu Ajansı пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, наиболее разумный и осуществимый вариант вклада в устранение продовольственного кризиса — транспортировка украинского зерна через турецкие проливы на мировые рынки.

Он отметил, что подходы к украинским портам, в особенности, в районе Одессы, необходимо разминировать в первую очередь.

«Турецкая сторона надеется, что визит Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров) подготовит соответствующую почву — путем подписания протокола и меморандума, — сказал пресс-секретарь президента Турции. — Будет принято решение и поставки начнутся в самом скором времени».

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что главным препятствием для вывоза зерна через морские порты Украины стала сама Украина.