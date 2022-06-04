Донецк, 4 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура ДНР передала в суд дело иностранных наёмников. Не исключено применение смертной казни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

На скамье подсудимых окажутся двое подданных Великобритании и один подданный Марокко. По результатам судебного процесса наёмников могут предать смертной казни.

«Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наёмников — подданных Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель ведомства Виталия Чернявская.

По данным следствия, иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии киевского режима по насильственному захвату власти в республике.