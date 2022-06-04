Вашингтон, 4 июня 2022, 20:47 — REGNUM В интересах Украины как можно скорее начать переговоры, так как ситуация складывается не в её пользу. Об этом заявил бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти в своём выступлении на Совете по международным отношениям.
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Своё мнение он аргументировал тем, что в руках российских военных сосредоточена «чертовски большая боевая мощь», которой нет у Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ответные удары российских военных подрывают моральных дух боевиков Украины, ранее заявил эксперт из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерик Кейган. По его словам, дезориентирует количество огневой мощи и взрывов, длительность и продолжительность атак, невозможность отбить удары и большое количество жертв.