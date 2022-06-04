Бишкек, 4 июня 2022, 20:37 — REGNUM Врио генерального прокурора Киргизии стал первый заместитель главы ведомства Абай Молдокматов. Его кандидатура утверждена распоряжением президента страны Садыром Жапаровым, сообщили 4 июня в пресс-службе главы государства.
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Указом главы государства генпрокурор Курманкул Зулушев временно отстранён от должности на период следственных действий.
Такое решение было принято «в целях обеспечения всестороннего и справедливого рассмотрения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева».
Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев вымогал 1 млн сомов (795 тысяч рублей) у своего заместителя Улук-Бека Бектурганова. Генпрокуратура возбудила по этому факту уголовное дело по статье «Вымогательство взятки».