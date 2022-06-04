Донецк, , 20:36 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:10 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 19:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 18 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ясиноватую из БМ-27 «Ураган».