Донецк, , 20:24 — REGNUM Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:50 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 400 снарядов и мин по территории ДНР с начала текущих суток.