Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Автомобильное топливо на автозаправочных станциях США подорожало в два раза за период управления страной американским лидером Джо Байденом. Такие данные опубликовала Американская автомобильная ассоциация.

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Галлон бензина марки Regular в среднем стоит 4,81 доллара. В январе 2021 года его цена составляла 2,38 долларов за этот же объём.

Дороже всего автомобильное топливо стоит в штатах Калифорния (почти $6,3), Невада ($5,4), Аризона ($5,1), Аляска ($5,3) и Орегон ($5,37). Причиной роста цен называется удорожание нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня цены на бензин в США установили новый исторический рекорд и достигли $4,76 за один галлон (3,785 литра). За неделю рост составил 16 центов, с начала 2022 года — и на $1,34.