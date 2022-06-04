Берлин, 4 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор немецкой компании Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал призывы к введению эмбарго на газ из России неразумными и возмутительными.

ИА REGNUM Газ

«Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России», — сказал он в интервью FAZ, которое опубликовано в издании 4 июня.

Кулльман подчеркнул, что существование химической отрасли может оказаться под угрозой, в случае отказа от поставок газа из России. Химические компании поставляют продукты более чем для 90% товаров, производимых в Германии.

«Требовать эмбарго на газ не просто неразумно, но еще и нагло, это вредит Европе», — сказал он.

Напомним, в начале июня Евросоюз ввёл шестой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Санкции предусматривают «частичное нефтяное эмбарго».