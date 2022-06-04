Берёзовский, Свердловская область, 4 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области поймали троих граждан, которые в машине с номерами Ставропольского края охотились за ломом цветмета. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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По данным следователей, 2 июня эти лица напали на местного жителя и избили его. Поводом стало то, что он попросил охотников за металлоломом покинуть жилой район. Ссора переросла в избиение.

Нападавшим вменяют разбой. Им грозит до десяти лет колонии.