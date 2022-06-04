Сергиев Посад, Московская область, , 20:00 — REGNUM Награждены российские военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации в поддержку ДНР и ЛНР. Медали им вручил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили 4 июня в пресс-службе министерства обороны РФ.

Орден Мужества Defence.ru

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Награждение проходило в филиале Военно-клинического госпиталя имени Вишневского в городе Сергиев Посад. Военнослужащие получили Ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали Суворова, Жукова и «За отвагу».

«Я поздравляю всех военнослужащих с высокими наградами. Вы добросовестно исполняли свои обязанности. Самое главное — Вам удачи! Никогда не унывать! Победа будет за нами! Всем спасибо», — обратился к военным Игорь Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая были удостоены государственных наград военнослужащие отдельного отряда специального назначения, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине. Медали военным вручил командующий Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Попов.