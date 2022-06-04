Донецк, 4 июня, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 4 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника ДНР погибли при исполнении воинского долга и 25 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что в ДНР и ЛНР обезвредили более 13 тыс. взрывоопасных предметов.