Ростов, Ярославская область, , 19:49 — REGNUM 4 июня Ростов Великий отмечает 1160-летие своего основания. Торжественное открытие праздника состоялось на Соборной площади города. В нём принял участие врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Он поздравил жителей Ростова с праздником и пообещал «привести город в полный порядок».

Ростовский кремль yarregion.ru

«1160 лет — дата очень почтенная. За плечами города очень большая и богатая история. Ростов начинал свое становление как духовный центр России. И сегодня мы должны приложить все усилия, чтобы благоустроить город. Эти большие планы уже начали реализовываться. В ближайшие годы инвестиции в Ростов составят более 5 млрд рублей. Средства пойдут на благоустройство набережных, улиц, дворов, восстановление исторического центра. Конечно, мы на этом не остановимся. Наша задача — привести город в полный порядок, сделать так, чтобы мы гордились городом, принимали здесь большое количество гостей, и жители чувствовали, насколько в нем комфортно и приятно жить. Будем делать для этого все необходимое. От всего сердца поздравляю всех нас с юбилеем города, с праздником!» — сказал Михаил Евраев.

Глава региона отметил многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм многих ростовских жителей и вручил им почетные грамоты губернатора области. В числе награжденных — учителя, сотрудники предприятий, члены творческих коллективов.

Михаил Евраев поздравил жителей Ростова Великого с Днем города yarregion.ru

В этот же день в Ростове собрались руководители и представители городов Союза Золотого кольца — Владимира, Костромы, Переславля-Залесского, Ярославля и Ростова. На форуме «Собор городов Золотого кольца России» его участники обсудили современные тенденции в сохранении и развитии исторических поселений и малых городов.

Большой интерес гостей и жителей Ростова вызвали исторический фестиваль «Ростовская фортеция. Ночной дозор», представляющий реконструкцию сражений пехоты XVII века, и фестиваль «Ростов купеческий», посвященный народной культуре, творчеству и традиционным ростовским промыслам.

Всторический фестиваль «Ростовская фортеция. Ночной дозор» yarregion.ru

Все желающие могли посетить ярмарку «Калейдоскоп вкусов», поучаствовать в народных забавах и поболеть за любимую команду на Чемпионате области по футболу на стадионе «Спартак». На главной спортивной площадке города прошли мастер-классы по самбо, дзюдо, боксу, волейболу, футболу, ГТО, турнир по силовым видам спорта.

Вечером в небо над Ростовом поднимутся тепловые аэростаты региональной федерации воздухоплавания. Кульминацией вечера станет концерт московской группы «Город 312» и праздничный фейерверк.