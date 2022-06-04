Москва, 4 июня, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Вооружение из США на Украине Россия «щелкает как орехи». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Их (новые вооружения США — прим. ИА REGNUM) наши системы ПВО щёлкают как орехи, — заявил российский лидер. — Уничтожены десятки».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил журналистам, что поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине из США безусловно подрывают стабильность.