Вашингтон, 4 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Джо Байден не приедет в Израиль и Палестину в конце июня, как было запланировано. Визит отменён из-за плотного графика американского лидера, сообщил 4 июня портал Axios.

(сс) jlhervàs Джо Байден

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Ожидается, что Джо Байден сможет посетить Ближний Восток в июле. В администрации США заверили, что изменение планов президента страны не связано с внутриполитическими событиями в Израиле.

На Ближнем Востоке Джо Байден собирался провести саммит с лидерами арабских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Джо Байден сообщил журналистам, что может выехать с деловой поездкой в страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. Пока конкретного плана такой поездки нет.