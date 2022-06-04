Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за день рухнуло почти на 17 млрд долларов. Причиной названа утечка сведений о грядущих сокращениях в кампании Tesla, сообщает Forbes.

Илон Маск Heisenberg Media

Сейчас капитал бизнесмена оценивается в 216,8 млрд долларов. Состояние богатейшего человека планеты 3 июня упало на 16,9 млрд долларов.

Ранее Reuters проинформировало о письме миллиардера, адресованном топ-менеджменту автоконцерна. В нем говорилось об «очень плохом предчувствии» относительно американской экономики и планах уволить около 10% сотрудников, приостановив найм. Вскоре после этого акции Tesla упали на 9,2%.