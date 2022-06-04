Москва, , 19:34 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Михайловское» в Псковской области, чтобы увидеть итоговое событие Всероссийского проекта «Школьная классика».

Сергей Кириенко Даоья Антонова, ИА REGNUM

Проект реализуется Российским движением школьников совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина, при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на развитие школьных театральных коллективов и вовлечение детей в театральную деятельность.

В субботу, 4 июня, в рамках фестиваля «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» состоялось финальное событие Всероссийского проекта «Школьная классика». Театральные коллективы из шести городов Российской Федерации: Москвы, Новочеркасска, Саратова, Сургута, Самары и Юрги, пройдя сложнейший конкурсный отбор, продемонстрировали премьеру сборного спектакля «Нежность грустная русской души».

Постановка основана на произведениях русских классиков — Федора Достоевского, Александра Пушкина, Николая Некрасова, Антона Чехова.