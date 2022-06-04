Донецк, 4 июня, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Около 40 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 40 человек личного состава (ВСУ), — говорится в сообщении. — Мощным огневым воздействием подавлены ТРИ огневые точки противника в районе населенного пункта Пески».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что из России на Украину доставлено более 26 тыс. тонн гуманитарных грузов.