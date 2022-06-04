Донецк, 4 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Украинские силовики выпустили более 400 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 4 июня сообщает Народная милиция ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«За текущие сутки противник (вооруженные силы Украины) выпустил более 410 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы 12 населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Доломитное и Киевский район Донецка.