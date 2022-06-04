Вашингтон, , 19:13 — REGNUM В торговом центре города Финикс в штате Аризона (США) во время стрельбы пострадали девять человек. Трое из них получили тяжёлые ранения, сообщил телеканал CBS.

Стрельба

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Причины происшествия выясняются. Предположительно, стрельба началась в результате ссоры молодых людей, которые находились в торговом центре. Возраст всех пострадавших от 17 до 24 лет.

Район происшествия оцеплен, ведётся масштабное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в городе Финикс во время стрельбы пострадали не менее десяти человек, в том числе девять сотрудников полиции. ЧП произошло в жилом доме.