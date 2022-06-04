Донецк, 4 июня, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Доломитное и Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:50 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 мм; 18:04 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Кременная.