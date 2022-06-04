Брянск, 4 июня 2022, 18:58 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками села Случевск в Брянской области пострадал человек и загорелись два жилых дома. Пожар уже ликвидирован, сообщил 4 июня в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
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По его словам, пожар на месте попадания снарядов потушили. Кроме домов горели также хозпостройки. Пострадавший госпитализирован в центральную больницу Погарского района.
Как сообщало ИА REGNUM, поселок Случевск Погарского района Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков 4 июня. На месте происшествия работают оперативные службы.