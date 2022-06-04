Душанбе, 4 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. МИД Таджикистана назвал действия Киргизии на границе 3 июня провокацией и осудил её.

Таджикистан

«Таджикская сторона осуждает преднамеренно спланированную по времени провокацию кыргызской стороны и призывает к строгому соблюдению всех достигнутых договоренностей для недопущения возникновения подобных инцидентов в будущем», — говорится 4 июня в сообщении МИД Таджикистана.

По данным министерства, 3 июня в зоне ответственности пограничного поста «Кех» в селе Ворух города Исфара произошёл вооруженный инцидент между военнослужащими пограничных войск Таджикистана и военных подразделений Киргизии. Причиной вооружённого конфликта названо игнорирование киргизской стороной законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана. Киргизские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста «Кех». Ситуация усугубилась вследствие стягивания киргизами дополнительных сил и техники.

В результате вынужденного применения таджикскими пограничниками ответного огня стрелковым оружием, киргизские военные применили групповое оружие и миномёты, в том числе в направлении жилых поселений гражданского населения Таджикистана. Киргизскими пограничниками было заявлено, что в инциденте используются также отдельные подразделения силовиков, не входящие в штатный состав пограничной службы страны.

В результате проведенных по инициативе таджикской стороны экстренных переговоров удалось достичь прекращения огня. В целях выяснения обстоятельств вооружённого инцидента таджикской стороной был организован переезд представителей Киргизии на место инцидента на территории Таджикистана.