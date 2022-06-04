Анкара, 4 июня, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Уровень импортозамещения в сфере обороны Турции за последние 20 лет повысился с 20% до 80%. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 июня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Если раньше Запад при желании отказывался поставлять оборонную продукцию Турции, то сегодня мы сами экспортируем новинки оборонпрома на Запад, — сказал Эрдоган. — Турция превратилась в страну, за закупкой продукции которой активно обращаются из-за рубежа».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами университета города Эскишехир заявил, что Турция открыта для сотрудничества со всеми странами в вопросе коридора для вывоза зерна с Украины и надеется создать в Стамбуле центр решения этих вопросов.