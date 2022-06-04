Луганск, , 18:44 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.20 с направления населенный пункт Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (30 мин)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку.