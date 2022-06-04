ВСУ выпустили по населенному пункту Кременная в ЛНР 30 мин
Луганск, 4 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.20 с направления населенный пункт Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (30 мин)», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку.